Власти Ижевска расторгли контракт на создание первой площадки для выгула собак

Собаководы Ленинского района попросили сделать ее больше.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска решили переделать проект площадки для выгула собак в Ленинском районе. Соответствующее распоряжение подписал глава муниципалитета Олег Бекмеметьев «в связи с необходимостью корректировки проекта». Напомним, что первая в Ижевске площадка для выгула собак должна была появиться около дома №41 по улице Заречное шоссе.

Как пояснили информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе администрации столицы Удмуртии, внести изменения решили после встречи с собаководами. Жители попросили увеличить размеры площадки и продумать внутреннее благоустройство. Изначально площадь территории для прогулок с собакой составляла 100 квадратных метров. После того, как проект доработают, его вновь представят владельцам четвероногих.