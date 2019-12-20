Воткинским подросткам, выбросившим чугунные урны в пруд, грозит до 3 лет лишения свободы

Материалы дела уже передали в суд.

Воткинск. Удмуртия. Воткинским подросткам, выбросившим 9 чугунных урн в городской пруд, грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

Напомним, инцидент произошел 26 сентября. Каждая урна весит более 40 кг. Для того, чтобы поднять контейнеры на поверхность, муниципалитету пришлось привлекать спасателей. Кроме того, оказался испорчен дорожный знак «Остановка общественного транспорта». По факту вандализма возбудили уголовное деле.

Выяснилось, что урны сбросили в воду двое молодых людей 2001 и 2002 года рождения. Материалы дела уже передали в суд. Злоумышленникам грозит до 3 лет лишения свободы.