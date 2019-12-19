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Глава Удмуртии прокомментировал слухи о повышении стоимости проезда до 30 рублей

15:40, 19 декабря, 2019
Ксения Чернова
Глава Удмуртии прокомментировал слухи о повышении стоимости проезда до 30 рублей
15:40, 19 декабря, 2019
Ксения Чернова
244
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#тарифы и цены\n#ИжГЭТ\n#город\n#Удмуртия\n#проезд\n#трамвай\n#автобус\n#Александр Бречалов\n#троллейбус
244
0

Александр Бречалов заверил: этого не будет.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии прокомментировал слухи о повышении стоимости проезда в городском транспорте Ижевска до 30 рублей с нового года. Свое мнение он озвучил в эфире радио «КП-Ижевск».

«Не будет этого. Мы еще не приняли решения, повышать или нет, а если повышать, то на сколько», – подчеркнул Бречалов.

Он добавил, что в Ижевске стоимость проезда гораздо ниже, чем в остальных столицах регионов в Приволжском федеральном округе, и, по предварительным подсчетам, даже после повышения она останется самой низкой.

В последний раз тарифы на проезд в Ижевске повышали в 2015 году. Одна поездка за наличный расчет сейчас обходится в 20 рублей. В Можге, например, с лета 2018 года стоимость проезда составляет 23 рубля, а жители Воткинска с октября этого года платят по 24 рубля.

«С 2015 года стоимость энергоносителей, в первую очередь горюче-смазочных материалов, выросла почти на 73%. При этом стоимость проезда осталась на уровне 20 рублей. Техника изнашивается, ввиду экономически необоснованного тарифа все меньше и меньше средств собственник может направлять на обновление и реконструкцию транспорта», – высказал свое мнение глава города Олег Бекмеметьев.

Летом представители ИжГЭТа заявили о необходимости поднять стоимость проезда до 25 рублей. Однако решения так и не было принято. Людская молва же «повысила» стоимость проезда с 1 января аж до 30 рублей.

В ноябре из-за износа автобусного парка начались проблемы у компании ИПОПАТ: техника стала ломаться так часто, что перевозчику пришлось публиковать прогнозы движения на каждый день. Самыми проблемными оказались маршруты №2, 7, 15, 16, 31, 34 и 41. Пассажиров предупреждали о серьезных перерывах в движении автобусов.

«От сложившейся ситуации предприятие, его работники страдают не меньше пассажиров. Это недополученные доходы, расходы, которые могли бы пойти на улучшение благосостояния работников», – отметили представители компании в группе ИПОПАТ в соцсети ВКонтакте.

Летом в Ижевске проводили опрос горожан, которым предлагали высказаться по поводу состояния городского транспорта, его загруженности и удобства маршрутов. Больше половины респондентов проголосовали за обновление трамваев, троллейбусов и пересмотр расписания движения автобусов.

«У нас есть инвестиционный план по замене трамваем и троллейбусов ИжГЭТа. Это очень большие деньги, минимальные инвестиции – 4 млрд рублей, есть проект на 19 млрд рублей с реконструкцией трамвайного полотна. Большая часть затрат ляжет на бюджет. Частично мы думаем компенсировать затраты через повышение тарифа, но подходим к этому вопросу очень аккуратно. Пока еще решения нет, спекулировать на данной теме не нужно. И даже если мы будем повышать, это не будут те космические цифры, о которых вы говорите», – отметил Бречалов.

15:40, 19 декабря, 2019
Ксения Чернова
244
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИПОПАТ\n#тарифы и цены\n#ИжГЭТ\n#город\n#Удмуртия\n#проезд\n#трамвай\n#автобус\n#Александр Бречалов\n#троллейбус

 

 

 


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