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Двухфазный экореагент начнут применять на дорогах Ижевска

09:30, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
Двухфазный экореагент начнут применять на дорогах Ижевска
09:30, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
235
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед
Фото: ИА «Сусанин»
235
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Это позволит повысить качество содержания дорог в зимний период.

Ижевск. Удмуртия. Производитель противогололедного реагента «Бионорд» рассказал о работе материала на дорогах Ижевска. Встреча с журналистами прошла в среду, 18 декабря.

Напомним, сегодня «Бионорд» применяют только на дорогах с твердым покрытием. Песчано-соляную смесь используют на подъемах, спусках и там, где нет асфальта.

Гранулы реагента состоят из четырех компонентов - плавящих элементов, а также добавок, снижающих влияние на почву, обувь и машины. На сегодня такой материал применяется в 50 городах России. Как рассказал директор Уральского завода противогололедных материалов Евгений Немировский, правильная работа с реагентом позволяет сократить до 20% бюджетных средств на 1 кв. м.

«Мы впервые за долгое время пришли к схеме, что не подрядчик закупает себе противогололедный материал, а его выдает заказчик работ. Это направлено на повышение качества уборки в зимний период и позволяет контролировать расход материала», - рассказал заместитель начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Евгений Бунтов.

Впервые в Ижевске начнут применять новый реагент - двухфазный. Для его использования МУП «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» закупило спецтехнику - комбинированные дорожные машины.

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Позднее «Бионорд» будет активно использоваться на тротуарах. Обычная техника туда зайти не сможет, поэтому пока с подрядчиками прорабатывается механизм, как будут очищаться тротуары от вступившего в реакцию со снегом реагента. Сегодня власти также выстраивают взаимодействие с «управляйками», чтобы синхронизировать снегоуборку и сделать город чище за счет использования противогололедных материалов на придомовых территориях.

Напомним, ранее дорожники рассказали о причинах появления грязи на дорогах.

Подробнее - на сайте Ижевска.

09:30, 19 декабря, 2019
Анна Торхова
235
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#гололед

 

 

 


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