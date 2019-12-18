Голосование по выбору общественных территорий Ижевска для благоустройства в 2020 году завершится 25 декабря

В тройке лидеров — сквер в Металлурге, на улице Степной и тропа здоровья в Ленинском районе.

Ижевск. Удмуртия. До 25 декабря жители Ижевска могут выбрать общественные территории для благоустройства в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

Напомним, рейтинговое голосование по отбору городских пространств, которые планируется благоустроить в 2020 году, проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». По состоянию на 17 декабря, уже проголосовали 3 723 человека. В тройку лидеров в настоящее время входят следующие территории:

- сквер имени Василия Тарасова на пересечении улиц 50 лет ВЛКСМ и Металлургов, Октябрьский район — 1613 (43,3%);

- сквер на пересечении улиц Степной и Парашютной, Ленинский район — 829 (22,3%);

- тропа здоровья в районе улицы Оружейника Драгунова, Ленинский район — 803 (21,6%).

Ознакомиться с эскизными проектами благоустройства общественных пространств можно на сайте города и проголосовать за выбранные объекты до 25 декабря.

Проголосовать может любой желающий по ссылке на опрос по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды».

Итоги голосования подведут 27 декабря. До 30 декабря общественная комиссия утвердит перечень территорий, подлежащих благоустройству. Протокол разместят на сайте города Ижевска.

Отметим, что в 2020 году в Ижевске планируется обустроить десять общественных пространств. Часть из них — из списка 2018 года, остальные — из итогов рейтингового голосования 2019 года.

Подробности на сайте администрации Ижевска.