Госсовет Удмуртии разрешил проводить митинги у правительственных зданий

Депутаты отменили противоречащий Конституции пункт закона.





Ижевск. Удмуртия. Депутаты Госсовета Удмуртии отменили пункт закона республики, который запрещал проведение митингов и акций у правительственных зданий. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Изменения в законе были приняты после решения Конституционного суда от 1 ноября 2019 года, который признал незаконным запрет на проведение митингов вблизи органов власти.

Перечень разрешённых мест определяется статьёй 4 закона УР №71-РЗ «О регулировании отношений в сфере проведения публичных мероприятий на территории Удмуртской Республики». Парламентарии отменили пункт 1 этой статьи, который запрещал проводить акции на территории, прилегающей к зданиям, занимаемым главой Удмуртии, органами власти РФ и УР.