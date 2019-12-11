Жители Ижевска смогут выбрать городские пространства, которые благоустроят в 2020 году

В следующем году в городе продолжится реализация нацпроекта «Жилье и городская среда».

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 12 декабря стартует рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые предстоит благоустроить в 2020 году. Как рассказал глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев, оно продлится до 25 декабря.

Напомним, уже два года в городе реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (ФКГС). В марте 2018 года прошло рейтинговое голосование по отбору общественных пространств, которые стоит привести в порядок.

В 2018 году удалось благоустроить парк имени Кирова и Открытый сад на улице Пушкинской. В 2019 году работы велись на Центральной площади, в скверах имени Оружейника Драгунова и имени Михаила Калашникова, в Рябиновом и Птичьем. Кроме того, удалось привести в порядок 23 двора. На эти цели в 2019 году было направлено в рамках программы ФКГС нацпроекта «Жилье и городская среда» 272 млн рублей.

Дополнительно, за счет средств муниципального бюджета, в 2019 году были обустроены Сквер молодоженов на ул. Петрова и территория около Центральной мечети на ул. К. Маркса.

В 2020 году Ижевск планирует получить 232 млн рублей. Часть средств направят на благоустройство дворов, остальные пойдут на реализацию проектов, за которые голосовали в 2018 году: третьей очереди Центральной площади, лесопарковой зоны у ТРК «Столица» и парка Тишино на улице Союзной.

Кроме того, 7 городских пространств выставят на рейтинговое голосование:

- сквер имени Василия Тарасова на пересечении улицы 50 лет ВЛКСМ и гор. Металлургов (Октябрьский район);

- сквер на пересечении улиц Степной и Парашютной (Ленинский район);

- тропа здоровья в районе улицы Оружейника Драгунова (Ленинский район);

- территория вдоль улицы 50 лет ВЛКСМ (Октябрьский район);

- территория вдоль пруда в районе улицы Фруктовая (Октябрьский район);

- территория около школы №57 на улице Восточной (Первомайский район);

- «Ёлки-парк» в районе улицы Профессора Рупасова (Устиновский район).

Проголосовать можно будет с завтрашнего дня на сайте города Ижевска izh.ru.