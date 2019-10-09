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Жители Сарапула смогут выбрать территории благоустройства в городе

17:05, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
Жители Сарапула смогут выбрать территории благоустройства в городе
17:05, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
127
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#опросы\n#голосование
Фото: susanin.news
127
0

Голосование продлится до 21 октября.

Сарапул. Удмуртия. Жителям Сарапула предложили выбрать территории благоустройства в городе. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Администрация Сарапула объявила о начале приёма предложений от населения по выбору общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды, который будет направлен для участия во всероссийском конкурсе. Приём предложений проводится с 8 до 21 октября 2019 года включительно.

Из предложенного перечня объектов можно выбрать не более трёх. В список вошла Набережная реки Кама от улицы Горького до лодочной станции, городской сад имени А.С. Пушкина, «Музейный квартал», площадь «200 лет Сарапулу», Обводной канал, «Парк Победы».

Для участия в опросе необходимо пройти по ссылке.

17:05, 09 октября, 2019
Дмитрий Стрелков
127
0
#Сарапул\n#Удмуртия\n#городская среда\n#опросы\n#голосование

 

 

 


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