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В Ижевске заработали 4 новых светофора

08:30, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
В Ижевске заработали 4 новых светофора
08:30, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
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#дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия
Фото: Пресс-служба Ижевска
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Все они работают в автоматическом режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ввели в строй 4 новых светофора. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, все они работают в автоматическом режиме.

«Трехглазые регулировщики» появились на перекрестках улиц 9-е Января и Дзержинского, Дзержинского и Строителей, 9-ой Подлесной и Металлистов. Также светофоры оборудовали на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской.

В 2020 году в Ижевске планируют установить три новых светофора вызывного действия. По его словам, один кнопочный светофор появится на улице Пушкинской напротив дома №84 по улице Пастухова, еще два – на улице 40 лет Победы у дома Ухтомского, 24, и на улице Союзной.

Кроме того, на дорогах Ижевска установят японские «умные светофоры». Они позволят уменьшить пробки в городе. Интеллектуальная система управления дорожным движением оценивает загруженность перекрестков и передает информацию на сервер управления, который дает команду включить зеленый или красный свет.

08:30, 09 октября, 2019
Ксения Чернова
84
0
#дороги\n#авто\n#безопасность\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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