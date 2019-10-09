В Ижевске заработали 4 новых светофора

Все они работают в автоматическом режиме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске ввели в строй 4 новых светофора. Как сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики, все они работают в автоматическом режиме.

«Трехглазые регулировщики» появились на перекрестках улиц 9-е Января и Дзержинского, Дзержинского и Строителей, 9-ой Подлесной и Металлистов. Также светофоры оборудовали на пешеходном переходе у остановки общественного транспорта «Госархив» на улице Первомайской.

В 2020 году в Ижевске планируют установить три новых светофора вызывного действия. По его словам, один кнопочный светофор появится на улице Пушкинской напротив дома №84 по улице Пастухова, еще два – на улице 40 лет Победы у дома Ухтомского, 24, и на улице Союзной.

Кроме того, на дорогах Ижевска установят японские «умные светофоры». Они позволят уменьшить пробки в городе. Интеллектуальная система управления дорожным движением оценивает загруженность перекрестков и передает информацию на сервер управления, который дает команду включить зеленый или красный свет.