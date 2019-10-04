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«Губахинскую энергокомпанию» оштрафовали в Сарапуле

10:25, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
«Губахинскую энергокомпанию» оштрафовали в Сарапуле
10:25, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
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#Сарапул\n#Прокуратура\n#отопление\n#штраф\n#Концессия
Фото: ИА Сусанин
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Проверка выявила множество нарушений при эксплуатации объектов теплоснабжения.

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле после проверки «Губахинскую энергетическую компанию» оштрафовали на 75 тыс. рублей. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртской Республики, надзорное ведомство совместно со специалистами регионального МЧС проверило исполнение законодательства, регламентирующего вопросы подготовки объектов коммунальной инфраструктуры к работе в отопительный период.

Инспекция выявила многочисленные нарушения требований законодательства при эксплуатации объектов теплоснабжения. В результате были возбуждены административные дела в отношении юрлица и его руководителя.

По итогам рассмотрения постановлений руководителя общества оштрафовали на 6 000 рублей, ООО «ГЭК» - на 75 000 рублей.

Напомним, что ситуация с долгами концессионера за газ беспокоит власти Сарапула и Удмуртии. Министр строительства республики Дмитрий Сурнин заявлял, что при неблагоприятном развитии событий регион будет готов расторгнуть соглашение, ввести в Сарапуле режим ЧС и «взять управление теплоснабжением в свои руки».

Глава Сарапула во время пресс-конференции сообщил, что отопительный сезон в городе стартовал 17 сентября. По состоянию на 24 сентября были включены все ЦТП. «Если (ГЭК – прим. ред.) будут водить за нос и поставщиков, и правительство, и администрацию, то будут приняты уже самые жесточайшие меры. Но хочется успокоить граждан, что в любом случае граждане без тепла не останутся. Тем или иным способом если что-то пойдет не так, вопрос будет решен», - сказал Александр Ессен.

10:25, 04 октября, 2019
Дарья Саушина
844
0
#Сарапул\n#Прокуратура\n#отопление\n#штраф\n#Концессия

 

 

 


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