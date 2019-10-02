Ученики школы №5 Ижевска вернутся в родные стены в запланированный срок

Капитальное обновление кровель социальных объектов ведётся в рамках проекта «Большой ремонт».

Ижевск. Удмуртия. В столице Удмуртии в 2019-2020 годах реализуется масштабный проект «Большой ремонт». Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поставил задачу — за два года отремонтировать 100 социальных объектов. В этом году капитально ремонтируются кровли 38 зданий.

В настоящее время уже сданы 20 социальных учреждений. На 18 объектах работы продолжаются. Об этом рассказал в среду, 2 октября, замглавы администрации города Дмитрий Чистяков.

Например, в детском саду №226 на сегодня выполнены кровельные работы, рабочие утепляют фасад здания.

«Подрядчик качественно и своевременно выполняет свои работы. Задержки связаны с непогодой. Выбивались из сроков из-за дождей. Кроме того, заактировали все повреждения внутри здания, которые образовались во время протечек, и они были устранены. Сроки сдвинулись, но родители отнеслись к этому с пониманием», - отметил Чистяков.

Заведующая детсадом Наталья Андреева отметила, что все воспитанники, которые нуждались в дежурных детских садах, устроены в пять соседних садов. Капитального же ремонта в 226-м садике не проводилось за все 40 лет его истории. Подрядчик обязуется закончить работы 11 октября, чтобы в понедельник, 14 октября, дети вернулись в сад.





На ремонт сейчас закрыта и школа №5. Её учеников после 20 сентября временно распределили в школы №88 и №11. Вернуться обратно школьники планируют 16 октября. Как рассказала директор школы №5 Ольга Порцева, каждому классу в других школах выделен отдельный кабинет, созданы все необходимые условия.

И к подрядчику у директора нет претензий. «Работают весь световой день, без выходных, фактически без обеда. Основное здание практически уже закрыто всеми слоями кровельного пирога. Подрядчик заверяет, что всё будет сделано в срок. За 43 года существования школы это первый такой ремонт кровли», — отметила Ольга Порцева.

Директор школы № 74, депутат Госсовета Удмуртии Надежда Онищенко, побывавшая в школе №5, отметила: «Я очень рада за своих коллег. Нет сомнений, что школа теперь не будет испытывать проблем с постоянными протечками, как это было раньше. А дети и педагоги скоро вернутся в отремонтированные помещения, смогут сконцентрироваться исключительно на учебе. Важно, что они понимают — местная власть проявила о них заботу».

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