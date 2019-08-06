По этой дороге ходят ученики Лингвистического лицея №22.

Ижевск. Удмуртия. Суд обязал власти Ижевска обустроить тротуар на улице Щорса. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В прокуратуру обратился местный житель, который пожаловался на отсутствие тротуара на улице Щорса на участке от дома №50 по переулку Северному до пересечения с переулком Раздельным. Между тем, по этой дороге ходят ученики Лингвистического лицея №22.

В связи с этим прокурор обратился в суд, который после рассмотрения заявления возложил на Администрацию Ижевска обязанность обустроить тротуар.