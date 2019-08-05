Машины, мешающие ремонту дороги на улице Мужвайской в Ижевске, будут эвакуировать

Дорожники спешат сдать объект к середине августа.

Ижевск. Удмуртия. Автомобили, мешающие ремонту дороги на улице Мужвайской в Ижевске, будут эвакуировать. Об этом сообщает пресс-служба проекта «Безопасные и качественные дороги».

Дорожники спешат сдать объект в августе, чтобы 1 сентября родители смогли возить детей в новый детсад по хорошей дороге. Однако работам мешают сами жители, которые оставляют автомобили на проезжей части и тем самым парализуют работу техники.

Отметим, улица Мужвайская является одним из самых сложных и дорогостоящих объектов ремонта в этом году в Ижевске. На месте дорожники не только положат новый асфальт, но и устроят земляное полотно и уложат слои из щебня.