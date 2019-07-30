25 пешеходных дорожек сделают по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», ещё 11 за счёт городского бюджета.

Ижевск. Удмуртия. Новые тротуары появятся на 36 улицах Ижевска в 2019 году. 25 пешеходных дорожек сделают в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД), и ещё 11 участков за счёт средств, сэкономленных в результате оптимизации численности муниципальных служащих.

«Мы понимаем непростую ситуацию с пешеходными дорогами, поэтому городом было выделено дополнительно 8,5 млн рублей. По ним прошли торги и были определены участки», - пояснил журналистам председатель городской думы Ижевска Олег Гарин.

Одним из 11 участков стала улица 8 Марта от улицы Грибоедова до улицы Тимирязева. Вдоль дороги частного сектора раньше вообще не было тротуаров, и местным жителям приходилось ходить по натоптанной тропинке, которая летом становилась непроходимой из-за грязи после дождя, а зимой от снега.

улица 8 Марта

Как отмечает Олег Гарин, участки, где в этом году будут обновлены тротуары, отбирались по нескольким критериям: обращения граждан и трафик. Кроме того, по некоторым прокуратурой были выданы предписания.

Что касается пешеходных дорог, которые ремонтируются по БКАД, то здесь до 15 августа планируется сделать более 38 тыс. кв.м. Так, на улице Короткова будет проложено порядка 400 метров тротуара от улицы Автозаводской до Петрова. Тротуар ведет к школе №71 и родители ребят, которые там учатся, очень просили сделать безопасную дорожку. Также порядка 600 метров асфальта появится вдоль улицы Репина.

улица Короткова

Во время рабочей поездки по объектам, на которых идут ремонтные работы, власти города и представители общественных организаций увидели, что есть недочеты. Например, на улице Фронтовой сделали слишком высокие бордюры, что может создать дискомфорт для мам с колясками или людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Замечания по дорожным работам есть, но они подрядчиками устраняются», - отметил председатель общественной организации «Автомобильная Удмуртия» Борис Ломаев.

Отметим, что сегодня в Ижевске порядка 340 тротуаров, которые нуждаются в ремонте. Общая стоимость работ около 860 млн рублей.

«Понятно, что сумма большая, за год не справиться. Поэтому мы бы хотели, чтобы у нас была муниципальная программа в городе на несколько лет вперед, и мы четко понимали, что мы будем делать каждый год», - резюмировал председатель Гордумы Олег Гарин.

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