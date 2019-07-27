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День военно-морского флота России отпразднуют в Ижевске

10:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
День военно-морского флота России отпразднуют в Ижевске
10:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
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#армия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники
Фото: mil.ru
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Все желающие смогут попробовать макароны по-флотски.

Ижевск. Удмуртия. День военно-морского флота России отпразднуют в Ижевске в воскресенье, 28 июля. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Начнется праздник в 09:00 с митинга в сквере Победы, после чего состоится шествие до набережной Ижевского пруда. На это время (с 09:20 до 10:00) будет ограничено движение по улицам Коммунаров, Лихвинцева, Пушкинской, Бородина, Максима Горького и Милиционной.

В 10:00 на набережной Ижевского пруда пройдет торжественное построение. Там же планируется провести спортивные состязания по армрестлингу, метанию дротика, перетягиванию каната, чемпионат первенства по гребле на «ЯЛ-6». Для гостей автора организуют концертную программу. Кроме того, все желающие смогут попробовать макароны по-флотски.

Также в этот день на Нагорном кладбище участники праздника возложат цветы к могиле матроса крейсера «Варяг» Ивана Шутова.

Рядом с местами проведения праздничных мероприятий будет запрещена продажа алкоголя.

10:00, 27 июля, 2019
Ксения Чернова
97
0
#армия\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#праздники

 

 

 


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