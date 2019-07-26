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В МЧС Удмуртии рассказали, на каких пляжах можно безопасно отдыхать

13:00, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
В МЧС Удмуртии рассказали, на каких пляжах можно безопасно отдыхать
13:00, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
255
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#отдых\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето
Фото: @arzik2
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0

В республике организовали 25 мест, где действуют спасательные посты.

Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртской Республике рассказали, на каких пляжах можно безопасно отдыхать. Список мест, которые оборудованы спасательным постами, опубликовала пресс-служба ведомства.

К пятнице, 26 июля, в республике организовали 25 мест для безопасного отдыха:

- городской пляж на Ижевском пруду;

- центральный пляж в Воткинске;

- городской пляж на реке Чепца в Глазове;

- пляж на городском пруду в Можге;

- пляж на Молдаванском пруду в селе Завьялово;

- пляж на пруду в СК «Чекерил»;

- пляж на реке Иж в селе Яган;

- остров Песчаный на реке Кама в Сарапуле;

- пляж на Алнашском пруду;

- пляж на пруду села Варзи-Ятчи в Алнашском районе;

- пляж на реке Кама в селе Благодать (Алнашский район);

- пляж на пруду в деревне Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район);

- пляж на реке Чепца в поселке Балезино;

- пляж на пруду в деревни Пирогово (Завьяловский район);

- пляж на пруду в селе Ягул (Завьяловский район);

- пляж в районе Воложки;

- пляж на турбазе «Югдон»;

- пляж на реке Кама в селе Кама (Камбарский район);

- пляж на Балдеевском пруду (Кизнерский район);

- пляж на реке Кама в селе Яромаска (Сарапульский район);

- пляж на реке Кама в селе Нечкино;

- пляж на «Пенсионерском пруду» в поселке Ува;

- пляж на Ярском пруду;

- пляж на Пудемском пруду (Ярский район);

- пляж на реке Кильмезь около деревни Новая-Жикья (Селтинский район).

Жителям также напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Также не стоит заплывать за знаки ограждения, плавать на надувных камерах, досках и матрасах, подплывать к близко проходящим судам и лодкам.

Напомним, с начала года в Удмуртии на воде зафиксировали 24 происшествия. Все несчастные случаи произошли на необорудованных водоемах. В результате погибли 13 человек, в том числе 5 детей и подростков.

13:00, 26 июля, 2019
Ксения Чернова
255
0
#отдых\n#безопасность\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#лето

 

 

 


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