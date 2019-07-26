В МЧС Удмуртии рассказали, на каких пляжах можно безопасно отдыхать

В республике организовали 25 мест, где действуют спасательные посты.
Ижевск. Удмуртия. В ГУ МЧС России по Удмуртской Республике рассказали, на каких пляжах можно безопасно отдыхать. Список мест, которые оборудованы спасательным постами, опубликовала пресс-служба ведомства.
К пятнице, 26 июля, в республике организовали 25 мест для безопасного отдыха:
- городской пляж на Ижевском пруду;
- центральный пляж в Воткинске;
- городской пляж на реке Чепца в Глазове;
- пляж на городском пруду в Можге;
- пляж на Молдаванском пруду в селе Завьялово;
- пляж на пруду в СК «Чекерил»;
- пляж на реке Иж в селе Яган;
- остров Песчаный на реке Кама в Сарапуле;
- пляж на Алнашском пруду;
- пляж на пруду села Варзи-Ятчи в Алнашском районе;
- пляж на реке Кама в селе Благодать (Алнашский район);
- пляж на пруду в деревне Удмуртский Тоймобаш (Алнашский район);
- пляж на реке Чепца в поселке Балезино;
- пляж на пруду в деревни Пирогово (Завьяловский район);
- пляж на пруду в селе Ягул (Завьяловский район);
- пляж в районе Воложки;
- пляж на турбазе «Югдон»;
- пляж на реке Кама в селе Кама (Камбарский район);
- пляж на Балдеевском пруду (Кизнерский район);
- пляж на реке Кама в селе Яромаска (Сарапульский район);
- пляж на реке Кама в селе Нечкино;
- пляж на «Пенсионерском пруду» в поселке Ува;
- пляж на Ярском пруду;
- пляж на Пудемском пруду (Ярский район);
- пляж на реке Кильмезь около деревни Новая-Жикья (Селтинский район).
Жителям также напомнили, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах. Также не стоит заплывать за знаки ограждения, плавать на надувных камерах, досках и матрасах, подплывать к близко проходящим судам и лодкам.
Напомним, с начала года в Удмуртии на воде зафиксировали 24 происшествия. Все несчастные случаи произошли на необорудованных водоемах. В результате погибли 13 человек, в том числе 5 детей и подростков.