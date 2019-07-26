На ней можно будет найти ближайший к дому контейнер или экобокс.

Ижевск. Удмуртия. Карта раздельного сбора мусора появится в Удмуртии. Об этом сообщила пресс-секретарь Регоператора по обращению с ТКО ООО «Спецавтохозяйство» Ольга Чураева на своей странице в соцсети «Фейсбук».

По её словам, в этом году в Ижевске появится 500 контейнеров для раздельного сбора отходов. Сейчас их в столице Удмуртской Республики 52. Новые контейнеры установят во дворах домов, которые участвуют в эксперименте «Разделяешь = экономишь», и домов, жители которых присоединились весной к акции #ЧистоПоУдмуртски.

Контейнеры будут размещаться на одной площадке с баками под смешанный мусор. В спецконтейнер нужно будет складывать пластиковые бутылки, тару из-под бытовой химии, алюминий, консервные банки, тетрапаки, пакеты и пищевую пленку. Вторсырье перед этим нужно помыть.

Собранные отходы отправятся на сортировочную станцию на Нылгинский полигон. На линии всё будет отбираться по фракциям, собираться в брикеты и отправляться к переработчикам.

Не принимают в переработку:

- одноразовую посуду;

- контейнеры из-под тортов, салатов;

- стаканчики из-под йогуртов;

- лотки из вспененного полистирола (из-под яиц, овощей, конфет, еды с доставкой);

- стаканчики из-под кофе.

«Сейчас делаем карту РСО Удмуртии, на ней можно будет посмотреть ближайший к дому контейнер. На неё заносим и экобоксы под опасные отходы - батарейки, батареи от мобильных и ноутов, ртутные градусники, энергосберегающие лампы, люминесцентные лампы. Также на сайте регоператорудмуртии.рф будет подробная инструкция как и какие отходы сортировать», - отметила Чураева.