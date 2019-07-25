Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда. Как сообщает пресс-служба городских властей, обсуждения проходили с 9 по 21 июля.

Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной, еще 249 проголосовали за парковую зону отдыха Первого и Южного микрорайонов. 33 горожанина предложили свой вариант. В результате было решено, что в 2020-2023 годах в порядок приведут набережную на участке от улицы Степана Разина до дамбы.

Напомним, работы планируется провести в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» и Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».