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Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда

16:25, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда
16:25, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
478
0
#благоустройство\n#общество\n#Воткинск\n#город\n#Удмуртия
478
0

Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной.

Воткинск. Удмуртия. Жители Воткинска проголосовали за ремонт набережной городского пруда. Как сообщает пресс-служба городских властей, обсуждения проходили с 9 по 21 июля.

Из 703 человек, оставивших свои предложения, 421 высказался именно за ремонт набережной, еще 249 проголосовали за парковую зону отдыха Первого и Южного микрорайонов. 33 горожанина предложили свой вариант. В результате было решено, что в 2020-2023 годах в порядок приведут набережную на участке от улицы Степана Разина до дамбы.

Напомним, работы планируется провести в рамках приоритетного проекта «Формирования комфортной городской среды» и Всероссийского конкурса «Малые города и исторические поселения».

16:25, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
478
0
#благоустройство\n#общество\n#Воткинск\n#город\n#Удмуртия

 

 

 


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