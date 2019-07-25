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Не туман: дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Ижевск

09:46, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
Не туман: дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Ижевск
09:46, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
1644
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#Ижевск\n#лес\n#экология\n#город\n#Сибирь\n#Удмуртия
Фото: vk.com (Алла Шумихина)
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Накануне смог наблюдался в Перми.

Ижевск. Удмуртия. Дым от лесных пожаров в Сибири накрыл Ижевск. Об этом на своей странице в соцсети ВКонтакте написала пресс-секретарь Удмуртского Гидрометцентра Алла Шумихина.

«Вчера дым от далёких лесных сибирских пожаров наблюдался в Перми, а сегодня он достиг и Ижевска», - рассказала Шумихина.

Напомним, лесные пожары в Иркутской области, Красноярском крае и других прилегающих областях продолжаются несколько недель. К 24 июля площадь лесных пожаров в Сибири превысила 1,3 млн гектар. В Красноярском крае огнём охвачено около 850 тыс. гектар леса, в Иркутской области — 448 тыс. гектар. В четырех субъектах России введен режим ЧС.

/russia/incidents/20190724-264565/

09:46, 25 июля, 2019
Ксения Чернова
1644
0
#Ижевск\n#лес\n#экология\n#город\n#Сибирь\n#Удмуртия

 

 

 


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