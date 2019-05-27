В центре Ижевска ограничат движение транспорта 28 мая

Связано ограничение с празднованием Дня пограничника.
Ижевск. Удмуртия. В связи с празднованием Дня пограничника во вторник, 28 мая временно ограничат движение транспорта в центре Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Запрет на движение также включает маршруты общественного транспорта. Дороги перекроют с 11:15 до 13:00 на участках:
- по улице Коммунаров от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;
- по улице Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;
- по улице Пушкинская от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;
- по улице. Бородина от улицы Пушкинская до улицы М. Горького;
- по улице М. Горького от улицы Советская до улицы Кирова.