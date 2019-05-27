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В центре Ижевска ограничат движение транспорта 28 мая

17:44, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
17:44, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
294
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пограничники\n#праздник
Фото: @arzik2
294
0

Связано ограничение с празднованием Дня пограничника.

Ижевск. Удмуртия. В связи с празднованием Дня пограничника во вторник, 28 мая временно ограничат движение транспорта в центре Ижевска. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Запрет на движение также включает маршруты общественного транспорта. Дороги перекроют с 11:15 до 13:00 на участках:

- по улице Коммунаров от улицы Наговицына до улицы Лихвинцева;

- по улице Лихвинцева от улицы Коммунаров до улицы Пушкинская;

- по улице Пушкинская от улицы Наговицына до улицы Красногеройская;

- по улице. Бородина от улицы Пушкинская до улицы М. Горького;

- по улице М. Горького от улицы Советская до улицы Кирова.

17:44, 27 мая, 2019
Дмитрий Стрелков
294
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#пограничники\n#праздник
МирТесен

 

 

 


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