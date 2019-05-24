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Глава Ижевска: расширения улицы Ленина в этом году не будет

15:30, 24 мая, 2019
Ксения Чернова
15:30, 24 мая, 2019
Ксения Чернова
495
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#благоустройство\n#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия
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Для того, чтобы провести работы, необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Ижевск. Удмуртия. Расширения улицы Ленина на перекрестке с улицей Удмуртской в Ижевске в этом году не будет. Об этом в эфире радио «КП-Ижевск» рассказал глава города Олег Бекмеметьев.

«Коллеги посмотрели, там требуется проектно-сметная документация, потому что внизу под землей сети. К сожалению, сделать мгновенно это не получится, будем заниматься проектированием. Кстати, там нужно еще сделать остановочный пункт трамвайный, для этого нужно тоже заказывать проект», - отметил мэр.

По его словам, в идеале нужно расширять не только выезд с улицы Ленина на улицу Удмуртскую со стороны улицы Коммунаров, но и участок улицы Ленина от улицы Удмуртской до улицы Коммунаров. Все это потребует времени и вложения значительных средств.

Проблему с пробками, которые стали образовываться после установки бордюров вдоль трамвайных путей, глава города объяснил тем, что одна из полос на участке занята припаркованными машинами.

«Мы поставим там знаки вдоль правой стороны и в том направлении, и в другом, и установим запрет на остановку и на стоянку. Для того, чтобы мониторить и отслеживать нерадивых водителей, установим там видеокамеры на фиксацию нарушений требований этих знаков. Будем применять меры к тем, кто нарушает», - рассказал Бекмеметьев.

Кроме того, на перекрестке при повороте налево с улицы Ленина на улицу Удмуртскую со стороны центра будет увеличен интервал зеленого сигнала светофора. Это также поможет бороться с пробками. Новая схема работы в настоящее время прорабатывается.

15:30, 24 мая, 2019
Ксения Чернова
495
0
#благоустройство\n#дороги\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия
МирТесен

 

 

 


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