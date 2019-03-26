Власти Ижевска собрались пересчитать всех собак в городе

Это необходимо для понимания масштаба проектируемых площадок для выгула животных.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска начали проработку вопроса о создании муниципальных площадок для выгула собак. Об этом заявил глава города Олег Бекмеметьев по итогам общественных слушаний о проекте изменений в правила благоустройства столицы Удмуртии в понедельник, 25 марта.

Напомним, на публичных слушаниях также обсуждались вопросы складирования снега на придомовых территориях, новые требования к местам накопления ТКО, определение границ прилегающих территорий.

Говоря о вопросе, связанном с обустройством и содержанием площадок для выгула собак, глава Ижевска подчеркнул, что эта тема находится в самой зачаточной стадии проработки.

«Никто к нему не приближался настолько плотно и близко, чтобы сказать: «Нам нужно столько-то площадок, а располагать мы их будем там-то». Нужно понять, сколько же у нас собак. Мы сейчас должны их всех идентифицировать. Не по имени, конечно, а по количеству. Понять в пространственном выражении, что необходимо сделать для оборудования площадки площадью не менее 100 кв. м», — сказал Олег Бекмеметьев.

Он также отметил, что создание площадок для выгула собак не ляжет финансовым бременем на жителей города. Глава Ижевска сообщил, что это обязанность муниципалитета, которую тот должен исполнять за счёт бюджетных средств. Организацию самих участков также обсудят с горожанами.

«Опыт в других городах есть, будем заимствовать. Исходя из количества собак, будем понимать сколько необходимо квадратных метров в городе. После этого начнём обсуждать с людьми, где нам это располагать. После того, как мы посчитаем, сколько это будет в рублях, сделаем свою программу муниципальную. Пока сказать, где и когда появится первая площадка, я не готов», — сообщил Олег Бекмеметьев.