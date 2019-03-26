Празднование Дня города в Ижевске в этом году вновь будет трехсерийным

Жителей и гостей столицы Удмуртии ждут день двора, день района и день города.

Ижевск. Удмуртия. День города в Ижевске в этом году вновь будут праздновать три дня. Как сообщает пресс-служба муниципалитета, фестиваль пройдет с 10 по 12 июня. Жителей и гостей столицы Удмуртской Республики ждут день двора, день района и день города.

Горожане смогут стать не только участниками гуляний, но и их организаторами. У каждого есть возможность воплотить свои идеи в жизнь и предложить мероприятия. К участию в формировании программы празднования Дня города приглашаются инициативные группы граждан, общественные организации, представители малого и среднего бизнеса, управляющие компании, учреждения социальной сферы, творческие студии и коллективы, все заинтересованные ижевчане.

Предложения по празднованию 259-летия Ижевска будут приниматься до 15 апреля. По итогам этой работы оргкомитет сформирует программу мероприятий праздника.

Напомним, что в этом году День города не пройдет на Центральной площади. Ожидается, что ее обнесут забором на время ремонта и откроют только в сентябре. Отметим, что 10 и 11 июня – рабочие дни, 12 – праздничный выходной.