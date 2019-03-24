play
pause
  • $ 63.77 ↑
  • € 72.59 ↓

Проект благоустройства площади Свободы в Глазове поборется за 100 млн рублей

11:30, 24 марта, 2019
11:30, 24 марта, 2019
80
0
#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#финансы и деньги
Фото: wikipedia
80
0

Деньги муниципалитет может получить в рамках конкурса архитектурных проектов малых городов и исторических поселений.

Глазов. Удмуртия. Проект благоустройства площади Свободы в Глазове поборется за 100 млн рублей. Удмуртия выдвигает его на конкурс архитектурных проектов малых городов и исторических поселений, сообщил глава муниципалитета Сергей Коновалов.

«Город способен выиграть современный, ориентированный на человека проект», - написал он.

Ранее проект благоустройства защитили в правительстве Удмуртии. Авторы планируют создать на территории площади доброжелательное к пешеходам пространство, современные зоны отдыха, велодорожки, зоны развития городских сервисов.

«Понимаем, что непросто принять такие изменения, поэтому отдельные моменты и рекомендации предпринимателей мы ещё уточним при разработке рабочей документации и сделаем проект ещё более привлекательным и успешным», - уточнил Коновалов.

11:30, 24 марта, 2019
80
0
#благоустройство\n#Глазов\n#Удмуртия\n#финансы и деньги

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Выпускаемую в Ижевске «Ладу Весту» оснастят японским мотором

13:00, 20 марта, 2019
5411

Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию

4584
16:25, 22 марта, 2019

В Ижевске на улице Удмуртской загорелся автобус

4134
09:17, 20 марта, 2019

В Удмуртии дальнобойщик случайно убил своего напарника и сбросил его тело в реку

3260
17:28, 19 марта, 2019

Кофейню «Coffee Like» закрыли в Ижевске из-за отсутствия канализации

2719
11:30, 19 марта, 2019

Брянские таможенники нашли тайник с золотом и редкими орденами в поезде

17:14, 22 марта, 2019
2776

Руководство пермской школы, отстранившее учениц из-за отказа от пробы Манту, подало заявление на родителей

2153
09:53, 20 марта, 2019

Ударила палкой соперницу: российскую лыжницу дисквалифицировали после гонки

1819
10:43, 23 марта, 2019

В Кирове мать, запершая на неделю 3-летнюю дочь в квартире, частично признала вину

1009
18:01, 19 марта, 2019

Европа вновь не признала итоги референдума в Крыму

941
16:30, 17 марта, 2019

Стало известно содержимое черных ящиков рухнувшего в Индонезии Boeing

16:30, 20 марта, 2019
3899

Двоих россиян застрелили на Бали при ограблении пункта обмена валют

2009
14:11, 20 марта, 2019

СМИ назвали размеры пенсий бывших президентов стран мира

1339
12:33, 17 марта, 2019

В Казахстане переименовали Астану в Нурсултан

1230
14:43, 20 марта, 2019

Пилотов Boeing 737 Max 8 обучали с помощью приложения на iPad

824
18:00, 17 марта, 2019