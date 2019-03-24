Деньги муниципалитет может получить в рамках конкурса архитектурных проектов малых городов и исторических поселений.

Глазов. Удмуртия. Проект благоустройства площади Свободы в Глазове поборется за 100 млн рублей. Удмуртия выдвигает его на конкурс архитектурных проектов малых городов и исторических поселений, сообщил глава муниципалитета Сергей Коновалов.

«Город способен выиграть современный, ориентированный на человека проект», - написал он.

Ранее проект благоустройства защитили в правительстве Удмуртии. Авторы планируют создать на территории площади доброжелательное к пешеходам пространство, современные зоны отдыха, велодорожки, зоны развития городских сервисов.

«Понимаем, что непросто принять такие изменения, поэтому отдельные моменты и рекомендации предпринимателей мы ещё уточним при разработке рабочей документации и сделаем проект ещё более привлекательным и успешным», - уточнил Коновалов.