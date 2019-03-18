Ижевск отметил пятилетие присоединения Крыма к России концертом и «пляжем»

Фестиваль «Крымская весна» прошел в парке Кирова.

Ижевск. Удмуртия. В воскресенье, 17 марта, в парке Кирова Ижевска отшумел концерт, посвященный воссоединению Крыма с Россией.

Ведущий праздника провел викторину с гостями мероприятия, связанную с Крымским полуостровом. На фестивальном флешмобе волонтеры собрали карту России. Наградили ценными подарками победителей селфи-конкурса «Ижевсксияет», который проходил 8 марта во время фестиваля фейерверков.

Организаторы фестиваля постарались наполнить пространство парка настроением весны в южном курортном городе. На центральной аллее были расположены интерактивные площадки. Пройдя через символичный «Крымский мост», гости праздника попадали на пляжи Крыма с шезлонгами.

На главной сцене парка гостей мероприятия развлекали Арина Петрова, Александра Муканова, Богдан Анфиногенов. Специальным гостем фестиваля стала Виктория Дайнеко.

Подготовила Мария Биланюк