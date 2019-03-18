Систему оповещения проверят в Ижевске 20 марта

Сирены начнут звучать в 9:05.

Ижевск. Удмуртия. Проверка региональной системы централизованного оповещения пройдет в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии.

Электросирены зазвучат 20 марта в 9:05 и в течение 10 минут будет передавать следующий текст: «Внимание! Внимание! Уважаемые граждане! Говорит оперативный дежурный пункта управления руководителя гражданской обороны. Проводится техническая проверка системы оповещения!».

Жителей города прост сохранять спокойствие.