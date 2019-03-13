Проект по строительству 26-го коллектора в Ижевске планируют реализовать в 2020 году

Стоимость работ оценивается в 1 млрд 146 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Проект по строительству 26-го ливневого коллектора в Ижевске планируют реализовать в 2020-2021 году. Об этом во время совещания по итогам социально-экономического развития города в 2018 году рассказал руководитель администрации Олег Бекмеметьев

«Наш водоканал работает на пределе и 26-й коллектор мог бы решить эту проблему», - отметил глава Ижевска.

По его словам, стоимость работ по данному объекту оценивается в 1 млрд 146 млн рублей.

Напомним, что ранее глава города сообщал, что на подготовку проектно-сметной документации по 26-му коллектору и канализационной насосной станции № 3 направят 42 млн рублей.