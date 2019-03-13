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Проект по строительству 26-го коллектора в Ижевске планируют реализовать в 2020 году

16:25, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
16:25, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
94
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев
Фото: youtube.com
94
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Стоимость работ оценивается в 1 млрд 146 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Проект по строительству 26-го ливневого коллектора в Ижевске планируют реализовать в 2020-2021 году. Об этом во время совещания по итогам социально-экономического развития города в 2018 году рассказал руководитель администрации Олег Бекмеметьев

 «Наш водоканал работает на пределе и 26-й коллектор мог бы решить эту проблему», - отметил глава Ижевска.

По его словам, стоимость работ по данному объекту оценивается в 1 млрд 146 млн рублей.

Напомним, что ранее глава города сообщал, что на подготовку проектно-сметной документации по 26-му коллектору и канализационной насосной станции № 3 направят 42 млн рублей. 

16:25, 13 марта, 2019
Диана Ворончихина
94
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олег Бекмеметьев

 

 

 


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