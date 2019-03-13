Новый автобус на газомоторном топливе испытают в Ижевске

Если испытания пройдут успешно, ИПОПАТ закупит целую партию.

Ижевск. Удмуртия. Новый автобус на газомоторном топливе начали испытывать в Ижевске. Со среды, 13 марта, он курсирует по маршруту №40, сообщил на своей странице глава столицы Удмуртской Республики Олег Бекмеметьев.

Маршрут выбран не случайно - это самое загруженное направление в городе.

Если испытания пройдут успешно, ИПОПАТ закупит целую партию. При этом перевозчик будет учитывать мнение пассажиров.

Отметим, что в ИПОПАТ уже используют газомоторные автобусы. Однако в этом году планируется обновить автопарк.