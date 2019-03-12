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Движение по улице Нижней в Ижевске закроют из-за ремонта теплотрассы

09:00, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
09:00, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
145
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#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт
Фото: @arzik2
145
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Асфальтовое покрытие муниципалитет обещает восстановить с наступлением тёплого сезона.

Ижевск. Удмуртия. В связи со строительством теплотрассы в Ижевске закроют движение по улице Нижней. Как сообщила пресс-служба администрации города, дорогу перекроют в пятницу, 15 марта.

«С 20:00 15 марта до 6:00 18 марта будет закрыто движение транспорта по улице Нижней на участке между улицей Кирова и улицей 1-я Подлесная. На данном участке пройдут работы по строительству новой теплотрассы», — говорится в сообщении муниципалитета.

Напомним, в начале марта Нижнюю и часть лога на улице Кирова затопило горячей водой.

В муниципалитете отметили, что строящаяся трасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения нового жилого комплекса на улице1 Кирова.

Для безопасности движения организуют временную схему расстановки дорожных знаков. Городские власти просят автомобилистов учесть данную информацию при планировании маршрутов движения.

Также в муниципалитете отметили, что по окончании строительных работ на участке дороги выполнят временное благоустройство с укладкой бетонных плит. С наступлением теплого сезона здесь обещают восстановить асфальтовое покрытие.

09:00, 12 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
145
0
#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт

 

 

 


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