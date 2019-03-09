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Кровлю школы № 85 в Ижевске отремонтируют летом 2019 года

12:51, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
12:51, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
243
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#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#школы
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Помещения с протечками временно обесточили.

Ижевск. Удмуртия. Кровлю в школе № 85 в Ижевске отремонтируют в летний период. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сообщается, что после того, как 7 марта в социальных сетях появились сообщения от жителей о протечке кровли в школе № 85, на место выехал замглавы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков. Он осмотрел место протечек, пообщался с руководством школы и объяснил, что капремонт кровли будет проведен летом 2019 года. Такие работы уже включены в городской план первоочередного ремонта городских школ, утверждённого главой Ижевска. Пока же администрации школы рекомендовано организовать работы по прочистке водостоков.

Отмечается, что школьные помещения, где есть протечки, обесточены. Безопасность детей находится под контролем. В случае протекания в учебных кабинетах, эти помещения будут выведены из учебного процесса.

Напомним, что кровлю в школе № 85 частично ремонтировали в 2015 году, косметический ремонт помещений проводится постоянно, во время подготовки к новому учебному году.

12:51, 09 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
243
0
#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#уборка снега\n#школы

 

 

 


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