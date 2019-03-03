Новые дорожные знаки установят в Ижевске

Водителям стоит обратить внимание на нововведение.

Ижевск. Удмуртия. В целях обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в Ижевске приняли решение установить новые знаки. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

На проезде Парковом напротив дома по улице Репина, 22 появятся знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Зона действия» (5м).

На проезде имени Дерябина в районе конечной остановки автобусов «Станкострой» установят дорожный знак «Уступите дорогу».

По улице Леваневского напротив здания №81 поставят знаки «Остановка запрещена», «Работает эвакуатор», «Время действия» (21:00-07:00).