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УКС восстановили теплоснабжение в Ижевске после крупного порыва на улице Нижней

12:48, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
12:48, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
152
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#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#происшествие
Фото: facebook.com (Отопительный сезон в Ижевске)
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Движение транспорта по улице Нижней откроют в воскресенье, 3 марта.

Ижевск. Удмуртия. Компания «Удмуртские коммунальные системы» восстановила теплоснабжение в Ижевске после крупного порыва на улице Нижней. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ОАО «Энергосбыт Т Плюс» (вместе с УКС входит в состав ПАО «Т Плюс» - Прим. ред) Нил Миназетдинов.

«Восстановили полностью теплоснабжение микрорайона к 10:45», - написал он в соцсети «Фейсбук».

Напомним, порыв произошёл накануне, 1 марта, около 17:05. Кипятком залило улицы Нижнюю и Кирова. На мето выехали три аварийные бригады, они смогли локализовать аварию.  В связи с проводимой работиой было отключено теплоснабжение в 26 жилых домах, 2 дошкольных и одном лечебном учреждении.

После полуночи удалось найти и вырезать поврежденный участок магистрали диаметром 500 м, специалисты начали восстанавливать сеть. Сварочные работы завершили итолько к утру.

К утру специалисты завершили сварочные работы на поврежденном участке теплосети, началось заполнение системы теплоносителем. Сегодня рабочие засыпят траншею, движение транспорта по улице Нижней восстановят в воскресенье, 3 марта.

12:48, 02 марта, 2019
Ксения Чернова
152
0
#ЖКХ\n#авто\n#Ижевск\n#транспорт\n#город\n#Удмуртия\n#УКС\n#происшествие

 

 

 


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