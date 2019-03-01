play
pause
  • $ 65.89 ↑
  • € 74.97 ↑

В ЖК «Родниковый край» под Ижевском проведут дополнительную экспертизу

16:30, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
16:30, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Родниковый край\n#Завьялово
153
0

В настоящее время ведется демонтаж домов.

Завьялово. Удмуртия. В ЖК «Родниковый край» под Ижевском проведут ещё одну экспертизу. Это нужно для того, чтобы определить, понадобится ли дополнительное укрепление фундаментов домов после демонтажа стен, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Демонтаж домов уже начался. Новый застройщик планирует после этого усилить фундамент. Дополнительная экспертиза должна стать отправной точкой для строительства объекта либо для дополнительного укрепления оснований домов.

«После демонтажа объектов мы предоставим дольщикам конкретный график выполнения строительных работ. Договорились с ними каждые две недели встречаться и решать все возникающие вопросы», – рассказал руководитель компании-застройщика ЖК «Родниковый край» ООО «Холмы-2» Дмитрий Лукин.

В настоящее время необходимо заключить через Росреестр дополнительное соглашение, которое внесёт изменения в действующий договор долевого участия каждого дольщика по наименованию организации-застройщика и по срокам сдачи объекта.

Напомним, ЖК «Родниковый край» начали возводить в Хохряках (Завьяловский район) в 2014 году. Позднее строительная компания «Стройком» самоустранилась и жители остались без крыши над головой. Новым застройщиком стало ООО «Холмы-2». В январе между обществом и конкурсным управляющим было подписано соглашение о выполнении обязательств. Всего от недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.

16:30, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
153
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#обманутые дольщики\n#Родниковый край\n#Завьялово

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

В Ижевске задержали управляющего Южным кладбищем

11:31, 22 февраля, 2019
5891

Глава Удмуртии предложил построить новый медкомплекс вместо ремонта ГКБ №2 в Ижевске

4222
16:00, 23 февраля, 2019

Управляющего Южного кладбища Ижевска заключили под стражу на 2 месяца

4124
15:04, 22 февраля, 2019

Водитель легковушки погиб в ДТП с «МАЗом» на трассе в Удмуртии

4030
13:01, 23 февраля, 2019

Житель Ижевска задохнулся под снегом

2767
17:14, 26 февраля, 2019

Жительница Хабаровска родила на полу больницы из-за отсутствия врача

10:44, 24 февраля, 2019
4058

В России пенсионеры получат соцдоплаты сверх прожиточного минимума

3006
10:15, 26 февраля, 2019

В Кирове 3-летняя девочка умерла после недели в запертой квартире без еды и воды

2516
14:38, 22 февраля, 2019

В Кирове мать, оставившая умирать свою дочь, ранее была судима за мошенничество

1766
20:00, 23 февраля, 2019

Российские операторы подняли цены на туры в Турцию на 15%

1600
16:54, 27 февраля, 2019

Полицейские Венесуэлы подожгли грузовики с гуманитарной помощью

20:18, 24 февраля, 2019
1768

Семерым судьям Киргизии грозит до 15 лет тюрьмы за коррупцию

1058
11:40, 22 февраля, 2019

В Душанбе 9 строителей мечети упали с 30-метровой высоты

972
17:20, 25 февраля, 2019

Хью Джекман попал в Книгу рекордов Гиннесса за роль Росомахи

957
09:33, 22 февраля, 2019

«На удачу»: китаец поплатится за бросание монет в двигатель самолета

864
19:00, 25 февраля, 2019