В ЖК «Родниковый край» под Ижевском проведут дополнительную экспертизу

В настоящее время ведется демонтаж домов.

Завьялово. Удмуртия. В ЖК «Родниковый край» под Ижевском проведут ещё одну экспертизу. Это нужно для того, чтобы определить, понадобится ли дополнительное укрепление фундаментов домов после демонтажа стен, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.

Демонтаж домов уже начался. Новый застройщик планирует после этого усилить фундамент. Дополнительная экспертиза должна стать отправной точкой для строительства объекта либо для дополнительного укрепления оснований домов.

«После демонтажа объектов мы предоставим дольщикам конкретный график выполнения строительных работ. Договорились с ними каждые две недели встречаться и решать все возникающие вопросы», – рассказал руководитель компании-застройщика ЖК «Родниковый край» ООО «Холмы-2» Дмитрий Лукин.

В настоящее время необходимо заключить через Росреестр дополнительное соглашение, которое внесёт изменения в действующий договор долевого участия каждого дольщика по наименованию организации-застройщика и по срокам сдачи объекта.

Напомним, ЖК «Родниковый край» начали возводить в Хохряках (Завьяловский район) в 2014 году. Позднее строительная компания «Стройком» самоустранилась и жители остались без крыши над головой. Новым застройщиком стало ООО «Холмы-2». В январе между обществом и конкурсным управляющим было подписано соглашение о выполнении обязательств. Всего от недобросовестного застройщика пострадали 172 дольщика.