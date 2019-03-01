Делать это будут при согласии горожан.

Воткинск. Удмуртия. Дороги в частном секторе Воткинска предложили отсыпать отходами литейного производства. С такой инициативой выступил глава города Алексей Заметаев на встрече с жителями Заречного района, сообщает пресс-служба городских властей.

Проблема дорог в указанном районе стоит острее всего. В этом году планируется реконструировать 6 участков по всему городу, в том числе в Заречной его части. На эти цели выделено 25 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги».

Однако реконструкция не коснётся частного сектора. Поэтому проблемные места там, где горожане выразят готовность, могут начать отсыпать отходами литейного производства.