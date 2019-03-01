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Дороги в частном секторе Воткинска предложили отсыпать отходами литейного производства

15:00, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
15:00, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
46
0
#дороги\n#авто\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: @arzik2
46
0

Делать это будут при согласии горожан.

Воткинск. Удмуртия. Дороги в частном секторе Воткинска предложили отсыпать отходами литейного производства. С такой инициативой выступил глава города Алексей Заметаев на встрече с жителями Заречного района, сообщает пресс-служба городских властей.

Проблема дорог в указанном районе стоит острее всего. В этом году планируется реконструировать 6 участков по всему городу, в том числе в Заречной его части. На эти цели выделено 25 млн рублей по программе «Безопасные и качественные дороги».

Однако реконструкция не коснётся частного сектора. Поэтому проблемные места там, где горожане выразят готовность, могут начать отсыпать отходами литейного производства.

15:00, 01 марта, 2019
Ксения Чернова
46
0
#дороги\n#авто\n#Воткинск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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