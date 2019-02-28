Масленица-2019 в Ижевске: программа праздничных гуляний

Мероприятия начнутся в столице Удмуртии уже 1 марта.

Ижевск. Удмуртия. В понедельник, 4 марта, в Удмуртии начнётся масленичная неделя. Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в воскресенье, 10 марта, впервые на городском ипподроме пройдут народные гуляния «Широкая Масленица».

В программе праздничных гуляний:

- Масленичное шествие.

- Театрализованное действо «Широкая Масленица» — выступление творческих коллективов города, конкурс на лучшее исполнение частушки, русские потехи, веселые игры и состязания, хороводы, народные песни и сюрпризы.

- Театрализованные показательные выступления Кинологического центра «Оружейный град».

- Фестиваль огненных скульптур «Пламенное искусство», во время которого художники из Перми, Казани, Уфы, Ижевска, Увы, Малой Пурги продемонстрируют свое искусство. С 8 по 10 марта художники будут создавать произведения из соломы и досок, высотой более 5 метров.

- Праздничные гуляния будут сопровождаться ярмаркой, где можно будет попробовать блины с разными начинками.

На ипподроме пройдут рысистые бега, а также обзорные экскурсии по ипподромному комплексу.

Во время народных гуляний здесь будут работать интерактивные площадки: катание на лошадях, масленичный столб, бой мешками на бревне, метание снопов, кольцеброс, различные эстафеты (бег в мешках, бег в валенках, катание на тюбингах на перегонки и другие), перетягивание каната, национальные игры, хоккей на валенках, детские площадки.





Программа праздника:

14:00-17:00 — забавы, конкурсы, катание в санных упряжках, народные гуляния, концертная программа, праздничные сюрпризы.

17:00-17:20 — рысистые бега.

17:20-18:00 — показательные выступления кинологического центра «Оружейный град».

18:00-19:00 — сожжение скульптур, подведение итогов фестиваля «Пламенное искусство».





Площадки с Масленичными гуляниями в районах города.

Индустриальный район:

2 марта в 12:00 на дворовой территории по улице Красногеройской, 105 — Масленичные забавы с веселыми играми, песнями и танцами.

9 марта в 12:00 в ДК «Восточный» (улица Парковая, 9а) — Масленичные гуляния в микрорайоне «Восточный».

10 марта в 11:00 в Парке Космонавтов (Воткинское шоссе, 118) — Масленичные гуляния для жителей района.

10 марта в 12:00 на площадке перед Театром кукол (бульвар Гоголя) — празднично-игровая программа, посвященная празднованию Масленицы.

Ленинский район:

6 марта в 13:00 на площадке перед школой № 17 (улица Леваневского, 202) — праздник «Масленичные забавы».

9 марта в 11:00 на территории школы № 100 (улица Клубная, 58) — гуляния «Широкая наша Масленица!».

9 марта в 12:00 на стадионе школы № 51 (посёлок Машиностроителей, 61) — Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

10 марта в 11:00 на агитплощадке по улице Тверской, 34 — гуляния «Масленичный хоровод».

Октябрьский район:

9 марта в 11:00 в Парке имени С.М. Кирова (улица Кирова, 6) — народные гуляния «Масленица» для жителей района.

9 марта в 15:00 на центральной площадке в Зоопарке Удмуртии (улица Кирова, 8) — культурно-развлекательная программа «Здравствуй, Масленица!».

Первомайский район:

1 марта в 14:00 на площадке перед школой № 42 (улица 40 лет Победы, 128) — Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

2 марта в 11:00 во дворе домов по улице Ленина, 158-162 — Масленичные гуляния для жителей двора.

6 марта в 17:00 на площадке перед школой 57 (улица Восточная, 12) — Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

7 марта в 17:00 на стадионе школы № 59 (улица Володарского, 52) — Масленичные гуляния для жителей микрорайона.

Устиновский район:

9 марта в 11:00 на территории Сквера желаний у администрации Устиновского района (улица 40 лет Победы, 60а) — районный праздник «Масленица».

10 марта в 12:00 в посёлке Старки на улице Спортивной между домами №№ 21 и 27 — Масленичные гуляния.