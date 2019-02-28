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МФЦ Ижевска начнут принимать документы, связанные с оплатой капремонта

09:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
09:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
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#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#капремонт
Фото: ИА Сусанин
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Жители смогут обращаться в районные центры с 1 марта.

Ижевск. Удмуртия. МФЦ Ижевска начнут принимать документы, связанные с оплатой взносов на капремонт. Как сообщает пресс-служба Фонда капремонта Удмуртской Республики, с вопросами собственники смогут обращаться с 1 марта.

Так, в многофункциональных центрах начнут принимать документы на изменение данных в квитанциях, будут выдавать справки о начисленных и уплаченных взносах, консультировать по возврату или зачету суммы платежа.

Необходимость изменения данных в квитанции появляется, например, если сменился собственник или изменилась площадь помещения. В таком случае собственник может обратиться в ближайший МФЦ в Ижевске с заявлением с предоставлением правоустанавливающих документов на помещение.

Необходимость в возврате или зачете суммы возникает, когда, уплатив взнос, собственник получает квитанцию с задолженностью. Причиной может быть допущенная ошибка в номере расчетного или лицевого счета. В таком случае уплаченные деньги поступают на счет Фонда, но они не могут быть зачислены из-за оплаты на некорректные реквизиты, поэтому в следующем месяце квитанция придет с долгом.

Отметим, что сам Фонд капремонта с 4 марта будет располагаться на Песочной, 9.

09:30, 28 февраля, 2019
Дарья Саушина
50
0
#ЖКХ\n#общество\n#Ижевск\n#капремонт

 

 

 


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