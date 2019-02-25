В Ижевске начал курсировать троллейбус с автономным ходом

Техника работает на электрической тяге от контактной сети либо автономно.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начал курсировать троллейбус с увеличенным автономным ходом. Как сообщает пресс-служба ИжГЭТ, техника работает на электрической тяге от контактной сети либо автономно.

Пока троллейбус идет под контактной сетью, происходит зарядка аккумулятора, а в случае необходимости водитель опускает токоприёмники и троллейбус двигается автономно.

В компании уточнили, что заряда «батареи» хватает для того, чтобы преодолеть до 15 км при полной посадке пассажиров и работающем в салоне электрооборудовании. Троллейбус оснащен видеонаблюдением (внутри и снаружи), дополнительными приборами отопления и кондиционером, медиа системами для трансляции текстовой и видео информации в салоне, точками для USB зарядки, возможностью подать сигнал водителю из салона.

Отмечается также, что троллейбус полностью низкопольный, в комплектацию входит откидывающийся пандус для посадки инвалидов.

Тестовая эксплуатация в Ижевске началась в минувшие выходные. С 25 февраля троллейбус начинает перевозить пассажиров. Продлится тестирование до конца недели. В ИжГЭТ планируют опробовать технику на всех действующих маршрутах города, а также проложить новый тестовый маршрут с участками, где сейчас нет контактной сети для троллейбусов.