Аварийную остановку на улице Крылова в Ижевске могут демонтировать

В ночь на 21 февраля в районе павильона произошло ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Остановочный комплекс на улице Крылова в Ижевске могут демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба города.

В ночь на 21 февраля в районе павильона произошло ДТП, в результате которого автомобиль повредил опорные конструкции остановки.

В настоящее время в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Ижевска направлено требование по ограждению аварийного объекта. В ГИБДД направлен запрос для установления личности виновника ДТП. Расчитывается размер ущерба.