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Аварийную остановку на улице Крылова в Ижевске могут демонтировать

15:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
15:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#ремонт\n#автомобиль\n#остановка
Фото: vk.com/id40588948
135
0

В ночь на 21 февраля в районе павильона произошло ДТП.

Ижевск. Удмуртия. Остановочный комплекс на улице Крылова в Ижевске могут демонтировать. Об этом сообщает пресс-служба города.

В ночь на 21 февраля в районе павильона произошло ДТП, в результате которого автомобиль повредил опорные конструкции остановки.

В настоящее время в дорожное ремонтно-эксплуатационное управление Ижевска направлено требование по ограждению аварийного объекта. В ГИБДД направлен запрос для установления личности виновника ДТП. Расчитывается размер ущерба.

15:00, 23 февраля, 2019
Анна Торхова
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#водители\n#ремонт\n#автомобиль\n#остановка

 

 

 


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