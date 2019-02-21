Снегопад и 5-балльные пробки: дорожные службы Ижевска перешли на усиленный режим работы

Жителям советуют не парковать машины вдоль дорог.

Ижевск. Удмуртия. Дорожные службы Ижевска из-за снегопада перешли на усиленный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба города.

Автомобилистам советуют отказаться от использования личных автомобилей, не парковать машины вдоль дорог.

Сервис «Яндекс. Пробки» оценил заторы в Ижевске на 5 баллов. Особо загруженными оказались улицы Удмуртская, 10 лет Октября, Майская и Кирова.

Региональное управление МЧС также напоминает о мерах безопасности в такую погоду. Жителям советуют не приближаться к крышам зданий. Если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или осколки сосулек, следует учитывать, что с крыши вновь может сойти снег и лед.

Если вы услышали наверху шум, нельзя останавливаться, поднимать голову. Отбегать от здания также не стоит. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.

При наличии предупреждающих аншлагов, не пытайтесь пройти за ограждение.

В ведомстве отмечают, что особо опасными являются крыши и карнизы, с которых свисают ледяные сосульки. Ежегодно падение таких сосулек уносит жизни десятков россиян.