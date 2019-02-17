Соответствующую инициативу представителей мотосообщества рассмотрели и одобрили на профильной комиссии в администрации города.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске появится памятник инженеру и конструктору Петру Можарову. Соответствующую инициативу представителей мотосообщества рассмотрели и одобрили на профильной комиссии в администрации города.

Памятник первому мотоциклисту планируют разместить на улице Милиционной. Монумент будет состоять из мотоцикла «ИЖ-1», в коляске которого будет сидеть волк.

Напомним, первый памятник конструктору отечественных мотоциклов в столице Удмуртии установили рядом с перекрестком улиц Карла Маркса Бородина. Его автором стал ижевский скульптор Павел Медведев.