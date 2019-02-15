Здание бывшей земской больницы в Ижевске защитили от сноса

Расположено оно по адресу улица Свободы, 288А.

Ижевск. Удмуртия. Здание бывшей земской больницы в Ижевске по адресу улица Свободы, 288А включили в перечень выявленных объектов культурного наследия. В четверг, 14 февраля, экспертный совет при агентстве по госохране объектов культурного наследия (ОКН) Удмуртии вышел с рекомендацией к госоргану.

Напомним, в ноябре 2018 года появились сведения, что вековую постройку могут снести.

Как отметил руководитель агентства по госохране ОКН Удмуртии Юрий Перевозчиков, решение экспертного совета носит рекомендательный характер.

«Но в данном случае я соглашусь с мнением совета. Кстати, это первый случай, когда на объект подано два независимых заявления, и администрация города высказалась за включение в реестр», - сказал Юрий Перевозчиков.

Отметим, что изначальный функционал постройки точно не определён. Есть версии, что здесь в разное время располагались больничный морг и тюрьма. После включения здания в перечень выявленных объектов оно обеспечивается госохраной от сноса и реконструкций, а также подлежит государственной историко-культурной экспертизе на включение в реестр ОКН.

Одной из проблем эксплуатации здания в современных условиях является тот факт, что границы самого объекта определены лишь по отмостке. Таким образом, проводить строительные работы рядом с домом пока невозможно. Как отметил нынешний собственник здания экс-депутат Гордумы Ижевска Антон Орлов, ни в коем случае речь не идёт о сносе постройки.

«Мы работаем над проблемой с участком. Пока не понятно, как это будет реализовано. В функционал здания собираемся вплести что-то новое, ни в коем случае не сносить», - заверил Антон Орлов.