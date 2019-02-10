Жителей Глазова попросят оплатить общедомовые приборы учёта и печать платёжек

Горожане задолжали «Глазовским Теплосетям» 6,5 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова попросят оплатить установку общедомовых приборов учёта и печать платёжек. Коснётся это тех горожан, которые проигнорировал счета в 2015 году, сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Дело в том, что собственники обязаны были установить общедомовые приборы учета еще до 2012 года. Затем обязанность по установке счетчиков перешла к ресурсоснабжающим организациям. К 2015 году «Глазовские Теплосети» обеспечили дома необходимым оборудованием, а потом выставили жителям счёт на общую сумму 21 млн рублей.

«На сегодняшний день предприятию возместили расходы на сумму 14,5 млн рублей, неоплаченных счетов - 6,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Летом 2018 года горожанам предоставили возможность оплатить выставленную сумму без учета пени либо оформить рассрочку платежа, теперь же оплатить придётся и проценты, и расходы компании на выпуск платежных документов.