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Жителей Глазова попросят оплатить общедомовые приборы учёта и печать платёжек

15:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
15:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
105
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#долги
105
0

Горожане задолжали «Глазовским Теплосетям» 6,5 млн рублей.

Глазов. Удмуртия. Жителей Глазова попросят оплатить установку общедомовых приборов учёта и печать платёжек. Коснётся это тех горожан, которые проигнорировал счета в 2015 году, сообщает пресс-служба «северной столицы» Удмуртской Республики.

Дело в том, что собственники обязаны были установить общедомовые приборы учета еще до 2012 года. Затем обязанность по установке счетчиков перешла к ресурсоснабжающим организациям. К 2015 году «Глазовские Теплосети» обеспечили дома необходимым оборудованием, а потом выставили жителям счёт на общую сумму 21 млн рублей.

«На сегодняшний день предприятию возместили расходы на сумму 14,5 млн рублей, неоплаченных счетов - 6,5 млн рублей», - говорится в сообщении.

Летом 2018 года горожанам предоставили возможность оплатить выставленную сумму без учета пени либо оформить рассрочку платежа, теперь же оплатить придётся и проценты, и расходы компании на выпуск платежных документов.

15:40, 10 февраля, 2019
Ксения Чернова
105
0
#ЖКХ\n#Глазов\n#Удмуртия\n#долги

 

 

 


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