В городе стартовал конкурс, подать заявки можно до конца февраля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут предложить идеи по развитию городских парков. Для этого был запущен конкурс «Новое в Парках Ижевска», сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Участники могут предложить проекты в в двух номинациях: «Новое мероприятие» и «Новая «тема» в парках».

«Если у вас есть идея праздника или события, которая будет интересна горожанам и сможет пройти на одной из площадок Парков Ижевска, нужно зарегистрироваться в номинации «Новое мероприятие». Идеи по развитию инфраструктуры общественных пространств, организации новых зон, уникальных арт-объектов, формирование или актуализация социальных сценариев - принимают участие в номинации «Новая «тема» в парках», - отмечают организаторы.

Для улучшения можно выбрать одну из городских площадок – Летний сад, парк имени Кирова, фан-зону в парке Кирова, причал Ижевска и теплоходы, Сети Парк.

Сбор заявок стартовал 5 февраля и продлится до конца месяца. После этого предложения рассмотрит конкурсная комиссия. Победителей объявят 15 марта.

Заявки принимаются на сайте.