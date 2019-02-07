play
pause
  • $ 65.67 ↑
  • € 74.77 ↓

Жители Ижевска смогут предложить идеи по развитию городских парков

09:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
09:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
146
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Летний сад
Фото: vk.com/izhpark18
146
0

В городе стартовал конкурс, подать заявки можно до конца февраля.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска смогут предложить идеи по развитию городских парков. Для этого был запущен конкурс «Новое в Парках Ижевска», сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Участники могут предложить проекты в в двух номинациях: «Новое мероприятие» и «Новая «тема» в парках».

«Если у вас есть идея праздника или события, которая будет интересна горожанам и сможет пройти на одной из площадок Парков Ижевска, нужно зарегистрироваться в номинации «Новое мероприятие». Идеи по развитию инфраструктуры общественных пространств, организации новых зон, уникальных арт-объектов, формирование или актуализация социальных сценариев - принимают участие в номинации «Новая «тема» в парках», - отмечают организаторы.

Для улучшения можно выбрать одну из городских площадок – Летний сад, парк имени Кирова, фан-зону в парке Кирова, причал Ижевска и теплоходы, Сети Парк.

Сбор заявок стартовал 5 февраля и продлится до конца месяца. После этого предложения рассмотрит конкурсная комиссия. Победителей объявят 15 марта.

Заявки принимаются на сайте.

09:00, 07 февраля, 2019
Ксения Чернова
146
0
#благоустройство\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Парк Кирова\n#Летний сад

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
5228

Следователи начали проверку по факту смерти Децла в Ижевске

3538
11:29, 03 февраля, 2019

В ГИБДД пообещали разобраться с обновленным светофором на Удмуртской - 10 лет Октября в Ижевске

2645
10:00, 02 февраля, 2019

Ближайшая ночь в Удмуртии станет одной из самых морозных

2585
12:15, 04 февраля, 2019

14-летнего мальчика сбили на трассе в Удмуртии

2171
10:15, 01 февраля, 2019

Генпрокуратура озвучила три основные версии гибели группы Дятлова

13:48, 01 февраля, 2019
1520

В Госдуме предупредили о риске отключения России от глобального интернета

1277
14:52, 31 января, 2019

Организаторы теракта в метро Санкт-Петербурга готовили еще один взрыв

1084
18:00, 01 февраля, 2019

Бог простит: бабушка из Белгорода отдала мошенникам 43 млн рублей за икону

1056
17:11, 01 февраля, 2019

20 детей пострадали в ДТП с автобусов в Калужской области

957
12:26, 03 февраля, 2019

Момент прорыва дамбы в Бразилии, в результате которого погибли более 100 человек, попал на видео

11:59, 02 февраля, 2019
3202

Итальянцы собрали деньги для младенца, спасенного в Магнитогорске

1662
11:54, 31 января, 2019

Порошенко раскрыл сведения о своих доходах

1097
16:44, 02 февраля, 2019

9,5 тонны кокаина нашли на панамском судне с российским экипажем

984
18:03, 02 февраля, 2019

Метеорит упал на Кубу

907
10:30, 02 февраля, 2019