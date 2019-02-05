Коммунальщики Ижевска вновь окрасят теплоноситель в зеленый цвет

В столице Удмуртии стартовал второй этап проверки теплосетей.

Ижевск. Удмуртия. Утром во вторник, 5 февраля, компания «УКС» начнёт проверку теплосетей Ижевска с помощью красителя. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Краситель флуоресцеин введут в систему теплоснабжения от ижевской ТЭЦ-2. Зона действия полностью охватывает Устиновский район и частично – Индустриальный, Первомайский и Октябрьский районы. В течение нескольких недель в теплосетях этих районов будет циркулировать теплоноситель, окрашенный в светло-зеленый цвет.

Отметим, что окрашивание сетевой воды позволяет определить места утечек и дефектов в системе. Краситель применяют только в сети теплоснабжения, горячая вода из крана не должна окрашиваться. Такое может произойти только по причине технических неисправностей, неплотностей в оборудовании теплосетей на ЦТП или внутридомовых коммуникаций.

При обнаружении зеленой воду в кранах ГВС жителям необходимо сообщить об этом в свою управляющую компанию, ТСЖ или по телефону городской информационной службы: 072 (с мобильного телефона: 998-072).