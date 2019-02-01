Власти Ижевска прервали общественные обсуждения проекта строительства исламского центра в Металлурге

Минимущество Удмуртии заявило о необходимости доработать проект.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска прервали общественные обсуждения проекта строительства исламского центра на улице 30 лет Победы. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

Дело в том, что региональное министерство имущественных отношений отозвало запрос на предоставление разрешения на использование участка «в связи с необходимостью дополнительной проработки проекта».

Напомним, о том, что в городке Металлургов Ижевска может появиться исламский культурный центр, стало известно в 2017 году. Эскизный проект комплекса включает в себя двухэтажное здание культурного центра, двухэтажный медицинский центр, открытые спортивные площадки с раздевалками, парковую зону, детскую площадку и парковку на 40 мест.

Однако жители близлежащих домов выступили против такого соседства.

«Мы не против строительства религиозного какого-то объекта, мы против строительства любого объекта, при котором будем задействована действующая инфраструктура, то есть коммуникации, которые на такую нагрузку в свое время не были рассчитаны, проезды, которые тоже не предусматривают оживленного движения, и расширение их невозможно», - рассказала ижевчанка Татьяна Мальцева.