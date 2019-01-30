В Ижевске изменили схему движения троллейбусов 7, 10 и 14 маршрутов

Общественный транспорт временно не будет ездить через «кольцо» у «Дома моделей».

Ижевск. Удмуртия. Маршрут движения троллейбусов 7, 10 и 14 временно изменили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Электротранспорт не будет ездить через круговой перекрёсток улиц Петрова, Ворошилова, Автозаводской (у «Дома моделей»).

Движение организовано:

- 7 маршрут: Центр – улица Пушкинская – улица Дзержинского – улица Ворошилова - Автозавод;

- 10 маршрут: поселок Машиностроителей – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Молодёжная – улица Труда;

- 14 маршрут: улица Кузебая Герда – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова - Автозавод.

UPD: движение восстановлено.