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В Ижевске изменили схему движения троллейбусов 7, 10 и 14 маршрутов

16:51, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
16:51, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
541
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия\n#новости
Фото: arzik2
541
0

Общественный транспорт временно не будет ездить через «кольцо» у «Дома моделей».

Ижевск. Удмуртия. Маршрут движения троллейбусов 7, 10 и 14 временно изменили в Ижевске. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Электротранспорт не будет ездить через круговой перекрёсток улиц Петрова, Ворошилова, Автозаводской (у «Дома моделей»).

Движение организовано:

- 7 маршрут: Центр – улица Пушкинская – улица Дзержинского – улица Ворошилова - Автозавод;

- 10 маршрут: поселок Машиностроителей – улица Карла Либкнехта – улица Орджоникидзе – улица Молодёжная – улица Труда;

- 14 маршрут: улица Кузебая Герда – улица Карла Либкнехта – улица Удмуртская – улица Дзержинского – улица Ворошилова - Автозавод.

UPD: движение восстановлено. 

16:51, 30 января, 2019
Диана Ворончихина
541
0
#Ижевск\n#транспорт\n#ИжГЭТ\n#Удмуртия\n#новости

 

 

 


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