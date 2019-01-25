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Снегоплавильная установка может появиться в Ижевске

14:30, 25 января, 2019
14:30, 25 января, 2019
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#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#снег
Фото: ВНИИстройдормаш
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Сейчас имеется инвестор, который готов приобрести установку и опробовать ее в будущем сезоне, однако на данный момент речь идет исключительно о намерениях.

Ижевск. Удмуртия. Снегоплавильная установка может появиться в столице Удмуртии. На данный момент имеется инвестор, который готов приобрести технику и опробовать ее в будущем сезоне, однако на данный момент речь идет исключительно о намерениях.

Об этом в пятницу, 25 января, журналистам рассказал глава Ижевска Олег Бекмеметьев.

«Инвестор пока только заявил о намерениях, Документов подписанных нет», - уточнил руководитель администрации.

По его словам, установка снегоплавильной техники может решить вопрос с недостатком снегосвалок, на которые вывозится снег из Ижевска. На данный момент имеется один подобный объект.

«Понятно, что это хорошее решение проблемы, потому что экологические требования к снегосвалкам будут ужесточаться. Мы не успели открыть вторую такую, потому что не успели провести все необходимые экологические мероприятия», - рассказал Бекмеметьев, отметив, что площади одной снегосвалки на данный момент городу хватает.

По словам главы Ижевска, за первые 25 дней 2017 года с улиц столицы Удмуртии было вывезено 231 тыс. куб. метров снега, аналогичный показатель этого года – 255 тыс. куб. метров.

14:30, 25 января, 2019
221
0
#благоустройство\n#ЖКХ\n#Ижевск\n#город\n#Удмуртия\n#снег

 

 

 


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