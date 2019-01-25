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В Ижевске начали формировать новый состав Молодежного парламента

14:04, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
14:04, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
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#политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#парламент
Фото: пресс-служба администрации Ижевск
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Прием заявок стартовал 25 января и завершится 28 февраля.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске объявлен конкурс по формированию Молодежного парламента при городской думе. Как сообщает пресс-служба администрации города, заявки на участие принимаются с 25 января по 28 февраля (включительно).

Конкурс состоит из трех этапов:

1) представление в оргкомитет заявочных документов, подтверждающих уровень подготовки кандидата и степень его общественной поддержки;

2) предварительное рассмотрение оргкомитетом конкурсных работ, представленных кандидатами.

3) публичную защиту кандидатом конкурсной работы.

На первом этапе конкурса кандидаты представляют в оргкомитет заявочные документы, подтверждающие уровень подготовки кандидата и степень его общественной поддержки.

Время и место приема заявок: Ижевск, улица Пушкинская, 276, кабинет № 320, телефон 41-41-95, 72-77-11.

Режим работы: понедельник - четверг с 8:30 до 17:30, пятница с 8:30 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 12:48, суббота и воскресенье – выходные.

Подробнее с регламентом проведения конкурса можно ознакомится по ссылке

14:04, 25 января, 2019
Диана Ворончихина
155
0
#политика\n#общество\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#парламент

 

 

 


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