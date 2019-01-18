В Ижевске на время Крещенских купаний закроют движение по улице Песочной

Транспорт не сможет проехать на участке от улицы Кирова до набережной ижевского пруда.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на время праздника Крещение Господня ограничат движение автомобилей по улице Песочной. Об этом сообщает пресс-служба города.

Запрет будет действовать с 20:00 18 января до 04:00 20 января на участке от улицы Кирова до набережной ижевского пруда.

Напомним, в пятницу в 20:00 в парке Кирова начнется общегородской Крещенский крестный ход. Завершится шествие освящением воды.

Всего в Удмуртии на праздник оборудуют 63 купели.