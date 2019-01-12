Победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках в Ижевске получили свой подарок

На территории школы №100 открыли обновленную хоккейную коробку.

Ижевск. Удмуртия. Новая хоккейная коробка появилась на территории школы №100 в Ижевске. Она стала подарком команде Ленинского района «Татарбазар-Торпеда», победившей в марте 2018 года на чемпионате по хоккею на валенках.

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в конце 2018 года был заключен контракт на сумму 1 млн 68 тыс. рублей на демонтаж и установку новой коробки на территории образовательного учреждения. К 9 января 2019 года все работы на площадке размером 40Х20 метров выполнены.

В честь открытия коробки прошел дружеский матч между командой «Татарбазар-Торпеда» и победителем этого года - командой Первомайского района «Социк». Победа осталась за хозяевами площадки.

В ближайшее время коробка будет залита льдом, и жители микрорайона смогут сыграть в традиционный хоккей или покататься на коньках.

Ранее сообщалось, что площадка будет готова к зиме.