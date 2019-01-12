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Победители прошлогоднего чемпионата по хоккею на валенках в Ижевске получили свой подарок

16:04, 12 января, 2019
Дарья Саушина
16:04, 12 января, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижевск\n#хоккей
Фото: пресс-служба Ижевска
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На территории школы №100 открыли обновленную хоккейную коробку.

Ижевск. Удмуртия. Новая хоккейная коробка появилась на территории школы №100 в Ижевске. Она стала подарком команде Ленинского района «Татарбазар-Торпеда», победившей в марте 2018 года на чемпионате по хоккею на валенках

Как сообщает пресс-служба администрации Ижевска, в конце 2018 года был заключен контракт на сумму 1 млн 68 тыс. рублей на демонтаж и установку новой коробки на территории образовательного учреждения. К 9 января 2019 года все работы на площадке размером 40Х20 метров выполнены.

В честь открытия коробки прошел дружеский матч между командой «Татарбазар-Торпеда» и победителем этого года - командой Первомайского района «Социк». Победа осталась за хозяевами площадки.

В ближайшее время коробка будет залита льдом, и жители микрорайона смогут сыграть в традиционный хоккей или покататься на коньках.

Ранее сообщалось, что площадка будет готова к зиме

Сусанин / На валенках. Что заставляет больших мальчиков играть в дворовой хоккей - Статьи

Одним из популярных зимних развлечений является хоккей. С недавних пор Ижевск стал родиной такого явления, как "хоккей на валенках". В старо-новогоднюю ночь очередная игра прошла в резонансном "Сказбурге" на Центральной площади столицы Удмуртии. Что же привлекает взрослых людей в этой игре? Как сказал один из игроков Юрий Паламарчук: "Главное - позитивное общение с людьми.

16:04, 12 января, 2019
Дарья Саушина
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#спорт\n#Ижевск\n#хоккей

 

 

 


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